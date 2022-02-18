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İhaleye fesat karıştıran şüphelilere eş zamanlı operasyon; 12 gözaltı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihaleye fesat karıştıran şüphelilere yönelik 4 ilçede yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı.

AA18 Şubat 2022 Cuma 12:17 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 12:17
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Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ilçelerinde 13 adres ile Elazığ'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, tehdit ve baskı unsurlarıyla korkuttukları vatandaşlar üzerinden yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği, kendileri dışında ihaleye girmek isteyen mağdurları tehdit ederek girmelerini engellediği, ihaleye kazanan bazı mağdurlardan ise "çay, çorba" adı altında tehditle para aldıkları belirlendi.

- İHALE İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin ihalelere katılmadan önce kendi aralarında anlaştıkları ancak parayı bölüşürken birbirlerine düştükleri de emniyetin tespitleri arasında yer aldı.

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