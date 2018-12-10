İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 11 şüpheliden 5'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Kasım'da "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, diğer 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, "03-10 Aralık tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1636 paket sigara, 2 bin 167 litre akaryakıt, 240 saat ve telefon ele geçirilmiş olup, 9 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.