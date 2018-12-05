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İBB, Üsküdar'daki araziyi 550 milyon liraya İGDAŞ'a sattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Üsküdar Bulgurlu'da bulunan arazisini 550 milyon liraya İGDAŞ aldı.

  • DHA
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İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde İGDAŞ İkmal Müdürlüğü'nün bulunduğu ve pazar alanı olarak da kullanılan İBB mülkiyetindeki 29 bin 664 metrekarelik arazi için, Büyükşehir Belediyesi'nde ihale yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan ihaleye sadece İGDAŞ katıldı. İGDAŞ, 550 milyon lira  bedelle arazinin yeni sahibi oldu.

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