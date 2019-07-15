Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında savaş uçakları ve zırhlı araçlarla can kaybının yanı sıra hasara neden olan darbeciler hakkında 126 milyon 895 bin 76 liralık tazminat davası açıldı. Darbeciler 15 Temmuz akşamı görev yaptıkları karargahların kontrolünü ele geçirdikten sonra kritik önemdeki kamu kurumlarını işgal etmeye çalıştı. Güvenlik güçleri ile vatandaşların direnişiyle karşılaşan darbeciler, başarılı olamayacaklarını anlayınca bu kurumlara savaş uçakları ve zırhlı araçlarla saldırı düzenledi. Saldırılar sonucu kimi binalar kullanılamaz hale gelirken birçok kurumda ise milyonları bulan hasar oluştu. Bombalı saldırılarda zarar gören kritik noktalardan bazıları ve maddi hasar tutarları ise şöyle:

51 ŞEHİT VERİLDİ

Bu kurumların başında savaş uçakları tarafından vurulan ve 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı’ndaki Polis Özel Harekat yerleşkesi geliyor. Darbe girişiminin ilk saatlerinde saldırıya uğrayan Özel Harekat Başkanlığındaki hasar için Emniyet Genel Müdürlüğü, 406 darbe sanığı hakkında 46 milyon 920 bin 467 lira tazminat davası açtı. Davalılar arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile hazırlık aşamasındaki ifadesinde Polis Özel Harekat binasını vurduğunu itiraf eden sanık eski pilot yarbay Mustafa Azimetli ile diğer pilotlar Uğur Uzunoğlu, Hüseyin Türk, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral da yer aldı.

CUNTACILAR ÖDEYECEK

Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülen davanın dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı’nda konuşlu Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı birimlerinin taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen zararın cuntacılardan tahsil edilmesi istendi.

F-16 İLE VURMUŞLARDI

Özel Harekat Başkanlığının ardından darbecilerin bir sonraki hedefi Ankara Emniyet Müdürlüğü oldu. Polislerin direnişiyle karşılaşan Yıldırım, başarılı olamayacağını anlayınca AkıncıÜssü’ndeki darbecilerden emniyet binasına hava saldırısında bulunulmasını istedi. Bunun üzerine havalanan iki F-16’daki darbeci pilotlar eski yüzbaşı İlhami Aygül ve eski üsteğmenler Mehmet Yurdakul ile Mustafa Özkan, emniyet binasını bombaladı. Saldırıda 2 polis şehit olurken 39 kişi yaralandı. Emniyet binasının önemli bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatları, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de olduğu 661 sanık hakkında, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün taşınır ve taşınmaz mallarındaki hasar için kurumun lehine 34 milyon 559 bin 647 lira maddi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Darbe girişimi sırasında bombaların hedefi haline gelen TBMM de oluşan zararın karşılanması için darbecilerin peşine düşen bir diğer kurum oldu. Meclis saldırısında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Saldırıların ardından TBMM binasında yaklaşık 20 milyon liralık zarar oluştuğu hesaplandı. Hasar tespitinin ardından Meclis tarafından 124 darbe sanığı hakkında Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde 19 milyon 472 bin liralık tazminat davası açıldı.