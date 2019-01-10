Darbe girişimi gecesi FETÖ'cülerin telsiz görüşmeleri Adli Tıp Kurumu tarafından tescillendi

ATK Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi, mahkemenin talebi üzerine 15-16 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü kontrol kulesi ile pilotların telsiz görüşme kayıtlarına ilişkin tetkiki tamamlayarak, raporu Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

AA muhabirinin ulaştığı raporda, 15 ve 16 Temmuz 2016'da kontrol kulesi ile pilotların telsiz görüşmelerinin yer aldığı "Duman ses kayıt" sistemindeki 7 bin 678 ses dosyası incelendi.

Bu ses dosyalarının, 28 Ocak 2014 ile 18 Temmuz 2016 arasında Duman kayıt sisteminde arşivlenen 3 milyon 850 bin 813 ses dosyasının arasında yer aldığına dikkat çekilerek, farklı tarihteki ses dosyalarının kriptografik özet değerlerinin (SHA-1) aynı olduğu ifade edildi.

Söz konusu kayıtlarda montaj yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanan raporun devamında şu tespite yer verildi:

"... Nolu materyal içerisindeki inceleme konusu ses dosyalarının meta data ve codec bilgilerinin kendi içeresinde ve ... nolu materyalden çıkan ses dosyaları ile uyumlu olduğu, inceleme konusu ses dosyalarına ait meta verilerin manipülasyona ait izler içermediği anlaşılmakta, ses kayıtlarında kurgu ve manipülasyonu düşündürecek bir şeyin varlığı saptanmamıştır."

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden havalanarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı ile TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar ile onları kuleden yönlendiren darbeciler, söz konusu telsiz kayıtlarının montaj olduğunu öne sürdü.

ATK raporu ile darbe sanıklarının kayıtlara ilişkin iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

- 68 kişiyi şehit ettiler

Uçakla bombalama eylemleri sonucunda aralarında polislerin de bulunduğu 68 kişi şehit edilmiş, ayrıca Akıncı Üssü Nizamiyesi'nde 9 vatandaş da darbecilerce şehit edilmişti.

Olay tarihinde 222 vatandaşın yaralandığı bombalama sonucunda 96 kişinin malı zarar görmüştü.

Polislerin ve sivil vatandaşların bombalanması talimatının da yer aldığı sanıklar Ahmet Tosun, Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu arasında geçen telsiz kayıtlarından bazıları şöyle:

- PÖH Başkanlığına ilk saldırı görüşmeleri

FİLO: "Bölge neresi hocam, PÖH mü PÖH mü (Polis Özel Harekat)?"

ASLAN 1: "Tamamen, PÖH A9, helikopterli araç, hareket ederse vuracağım."

FİLO: "Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekat komutanımız burada, vurabilirsiniz."

ASLAN 1: "Okey hocam, beklemede kalın, bildireceğim."

FİLO: "Anlaşıldı bekliyoruz."

ASLAN 1: "Şu an A9'dan bir tane helikopter çıkardılar, Skorsky ama araçla itiyor görünüyor, pistin ortasına aldılar, eğer hareketlilik görürsek taarruz başlayacak."

FİLO: "Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun, nizamiye bölgelerinde."

ASLAN 1: "Şu an bir helikopter yakıt alıyor, muhtemel çalıştıracaklar onu vuralım mı?"

FİLO: "Hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun."

ASLAN 1: "Filo, Aslan 1, tek helikopter imha edildi."

FİLO: "Anlaşıldı hocam elinize sağlık."

ASLAN 1: "İkinci helikopteri de imha etmek istiyoruz şey için..."

FİLO: "Anlaşıldı hocam, talimat hareket görürseniz vurun, harekat komutanımızın emri."

- PÖH Başkanlığına ikinci saldırı

FİLO: "Hocam, A9 bölgesinde, nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?"

ASLAN 3: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor."

FİLO: "Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest."

ASLAN 3: "Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı nizamiyeye."

ASLAN 1: "Hocam tekrar edin nizamiyeye hareketlilik var mı?"

ASLAN 3: "Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı."

ASLAN 1: "Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı."

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bombardıman

ASLAN 6: "İstenen vuruş noktalarını tekrar eder misiniz?"

KULE: "Yol kavşağı, cami önü."

ASLAN 6: "Bana verilen koordinatta mutabık mıyız?"

KULE: "Mutabık."

ASLAN 6: "Filo, Aslan 6, yol kavşağı ve camii önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?

KULE: "Bir şey yoksa atmayın."

ASLAN 6: "Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu."

KULE: "Anlaşıldı, ellerinize sağlık."

- Ankara emniyet binasına saldırı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırı sırasında sanık eski pilotlar İlhami Aygül ve Mustafa Mete Kaygusuz'un telsiz görüşmeleri:

FİLO: "Emniyet binasını vurun, Emniyet binasını tahrip edin."

FİLO: "Anlaşıldı, çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz, mutabık mıyız?"

FİLO: "Tamamen mutabıkız, emniyet binasına atış yapın."

FİLO: "Emniyet binasına atış yaptınız mı?"

ASLAN 4: "İki dakika sonra taarruz olacak."

FİLO: "Biraz acele edelim, bir bomba daha, iki bomba..."

ASLAN 4: "Anlaşılmadı."

FİLO: "Bir bomba daha atıyoruz oraya."

ASLAN 4: "1 numara, 5 saniye içinde atış olacak."

FİLO: "Bileğinize kuvvet."

ASLAN 4: "Çatışma bölgesine iki bomba atıldı, MACH üstü geçiş için koordinat alabilir miyiz?"

FİLO: "Aslan 4 ikaz edeceğim, bombalar hedef üzerinde, mutabık mıyız?

ASLAN 4: "Eee bombalar hedefte, şu an MACH üstü geçiş için taaruz için koordinat bekliyoruz."