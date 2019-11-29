İhanetle suçladıkları Muharrem İnce'ye hakaret yağdırdılar!

Kendisine tezgâh kuran çetenin ortaya çıkarılmasını istediği için susturulan İnce şimdi de linç ediliyor. Okuyan ve Özkan, ihanetle suçladıkları İnce’ye hakaret yağdırdı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan’ın, “Cumhurbaşkanı Beştepe’de Muharrem İnce’yle görüştü” iddiası Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Turan’ın kaynak olarak gösterdiği gazeteci Talat Atilla, kaynağının CHP’li bir vekil olduğunu açıklamış ve bilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını söylemişti. Cumhurbaşkanlığı iddiayı net bir dille yalanladıktan sonra İnce, yaptığı basın açıklamasında, kumpasın CHP Genel Merkezi’ndeki bir çete tarafından kurulduğunu açıklamıştı.

TEHDİTLE SUSTURDULAR

Parti içindeki muhaliflere gözdağı vermek amacıyla hedef olarak seçilen İnce açıklamasında, “Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretilmiştir” demiş ve tezgâhtan haberi olduğunu ima ettiği Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bu pisliği temizle” çağrısı yapmıştı. İnce, kumpasçıların ortaya çıkarılmasını isteyince Kılıçdaroğlu, “Konuyu kapatmazsan partiden atarız” tehdidi savurdu. İnce bunun üzerine susma kararı aldığını açıkladı. Ancak İnce’ye “Külliye'ye gitti” yalanıyla komplo kuran çete ve Kılıçdaroğlu’na yaranmak isteyen çevreler, linç için sıraya girdi. Kılıçdaroğlu'nun 9 ay önce CHP'ye kattığı eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Muharrem İnce'yi hedef alan linç kampanyasında başı çekti. Okuyan “Parti içindeki kumpasçılar bulunsun” çağrısı yapan İnce'yi “Sus, CHP'ye ihanet ediyorsun. CHP'ye ihanet Türkiye'ye ihanettir” diyerek hainlikle suçladı.

ÖZKAN’DAN HAKARET

Aynı Yaşar Okuyan, geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İnce’ye övgüler yağdırmıştı. Okuyan, İnce'yi uzun zamandır tanıdığını belirtip 'kolay yutulur lokma olmadığını' söylemişti. Hakaret ve tehdit dolu bir açıklama da parti içindeki çete iddialarında adı geçen Tuncay Özkan'dan geldi. İnce'yi yalancılık ve müfterilikle suçlayan Özkan, “Bir bühtanın alçaklığıyla geldiğimiz noktada, kiminle tatil yapacağımıza müfteriler karar veremez. Çete sizsiniz. CHP muhterislere yenilmez” dedi. İnce Yalova’da düzenlediği basın toplantısındaki açıklamasında, CHP içindeki çete üyelerinin geçen yaz aynı teknede tatil yaptığını kaydetmişti.

SALDIRMAYA DOYAMADILAR

Tuncay Özkan, “Kumpasçılar bulunsun” diyen İnce'ye “muhteris” diyerek hakaret etti.

(Güneş)