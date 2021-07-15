15 Temmuz 2021 Perşembe 08:18 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 08:36

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış bir kısım FETÖ'cü askerin 15 Temmuz 2016'da giriştiği darbe girişimi, bizzat halk tarafından püskürtüldü. Aradan geçen 5 yıl içinde FETÖ'cü hainlerin yurt içi ve dışındaki varlığına büyük darbe vuruldu. FETÖ'cüler yuvalandıkları kurumlardan birer birer kazındı. Yargı karşısına çıkarılan hainlere, hukuk önünde hesap soruldu.

TOPLAM 289 DAVADAN 288'i SONUÇLANDI

Türkiye genelinde 289 fiili darbe davası açıldı. Bu davalardan 288'i sonuçlanırken, biri halen devam ediyor. Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davası sürüyor. İlk derece yargılaması tamamlanan 288 davadan 57'si Ankara'da, 56'sı İstanbul'da, kalan 175 dava 62 ilde görüldü. İlk derece mahkemeleri, 288 darbe davasında 8 bin 724 kişi hakkında karar verdi. 964 sanığın beraat ettiği davalarda şu kararlar verildi.

* 1.634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet.

* 1.366 sanığa müebbet.

* 1.890 sanığa süreli hapis cezası.

* 2.870 sanığa ise beraat.

85 GENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Sanıklar hakkında verilen karar türüne göre dağılım ise şöyle: n Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar: 85 general, 1.511 subay ve diğer alt rütbe askerler, 6 polis memuru, 32 sivil kişi. n Müebbet hapis cezası alanlar: 24 general, 2 bin 842 subay ve diğer alt rütbe askerler, 9 polis memuru, 2 sivil kişi. n Süreli hapis cezası alanlar: 26 general, 1.676.775 subay ve diğer alt rütbe askerler, 1 mülki amir, 156 polis memuru, 31 sivil kişi.

TEMYİZDEKİ DARBE DAVALARI

İstinaf mahkemelerinde henüz tamamlanmamış 14 dava bulunurken, 15 dava dosyası ise istinaf mahkemelerince bozuldu. 251 dava dosyası ise temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yargıtay incelemesine gelen davalardan 79 karar onandı, 41 karar bozuldu, 131 karar ise halen temyizde. Ayrıca ilk derece mahkemesinde karar verilen 4 dava ise kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşti. Yargıtay'ın onayladığı kararlarla toplam 83 dava kesinleşti.

19 ÜLKEDE 216 FETÖ OKULU VAKFA DEVREDİLDİ

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, AKŞAM'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "15 Temmuz öncesinde kurulmamıza rağmen önemli mesafeler katettik. Vakfımızın faaliyet gösterdiği 19 ülkede FETÖ iltisaklı 216 okulu devraldı. Geriye kalan okulların çoğu kapatılma, millileştirme veya üçüncü taraflara devir yoluyla örgütün kontrolünden çıktı. Bazıları da isim ve sahip değiştirerek başka ülkelerin bayrağını çekmiş ve Türk okulu olmaktan çıktı. Kapatılmasalar dahi insanlar çocuklarını bu okullardan almakta, nihayetinde öğrencisizlikten veya finansal sorunlardan dolayı pek çok yerde bu okullar giderek küçülüyor."

MSB: 23 BİN 364 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz 2016'dan bu yana 23 bin 364 kişi ihraç edildi. Şüpheliler hakkında işlemler ise devam ediyor.

İÇİŞLERİ'NDEN 35 BİN 929 İHRAÇ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, FETÖ nedeniyle görevinden ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili "Bakanlığımız bünyesinde 39 bin 597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39 bin 85'i OHAL Komisyonu'na itirazda bulunmuştur. Şu ana kadar bu başvuruların 38 bin 93'ü neticelendirilmiş, 35 bin 929'u hakkında ret, 2 bin 164'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir" dedi.

DİĞER FETÖ DAVALARI

Darbe davası dışında terör örgütüne üye olma gibi suçlardan da 107 bin 193 kişi hakkında 55 bin 245 soruşturma dosyası açıldı. 40 bin 889 kişi hakkında 30 bin 914 mahkeme dosyasında yargılama devam ediyor. İlk derece mahkemeleri ve başsavcılıklar nezdinde toplamda 86 bin 159 dosyada, 148 bin 82 kişi hakkındaki soruşturma/kovuşturma devam ediyor. Temyiz ya da istinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosya sayısı ise 35 bin 554.

MİT PAKETLEDİ

MİT'in yoğun çalışmaları kapsamında 28 ülkeden toplam 118 FETÖ mensubunun Türkiye'ye iadesi sağlandı. İade talepleriyle birlikte Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü yönetici ve üyelerin toplam sayısı 121. Bu kişiler arasında sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı da bulunuyor.