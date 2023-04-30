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İHA/SİHA paylaşımı izleyenleri duygulandırdı: Artık anneler ağlamıyor

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yerli ve milli gururu İHA/SİHA'ları ABD'ye vereceği vatandaşlar tarafından büyük tepki toplarken AK Parti'den konu hakkından duygulandıran bir reklam filmi geldi. Terör örgütlerine göz açtırmayan İHA/SİHA'lara yönelik paylaşımda bulunan AK Parti tanıtım filminde, 'Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor.' ifadeleri yer aldı.

30 Nisan 2023 Pazar 00:26 - Güncelleme:
İHA/SİHA paylaşımı izleyenleri duygulandırdı: Artık anneler ağlamıyor
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesini iptal edeceğini ve bölgeyi uzay-havacılık üssü yapma kisvesi altında CIA ile işbirlikleri geliştiren ABD'li Sierra Nevada (SNC) şirketine peşkeş çekeceğini ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde vaadine vatandaşlardan büyük tepki geldi.

SNC şirketinin ABD Hava Kuvvetleri, NASA ve ABD Ordusu Tıbbi Malzeme Kurumu gibi önemli kuruluşlarla anlaşmalar yaptığı biliniyor. SNC şirketinin ayrıca CIA ile çalıştığı da ifade ediliyor.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

7'li koalisyonun İHA/SİHA karşıtı mesajları Kılıçdaroğlu'nun skandal vaadi ile iyice ön plana çıkarılırken, AK Parti'nin hazırladığı ve sinema filmlerini aratmayan yeni reklam filmi izleyenleri duygulandırdı.

"ARTIK ANNELER AĞLAMIYOR, GÖĞÜSLER GURURLA DOLUYOR"

AK Parti sosyal medya hesabından, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor." mesajıyla reklam filmini paylaştı. Kahraman Türk ordusunun terörle mücadeledeki kararlılığına vurgu yapan film, İHA/SİHA'ların da Türk ordusuna nasıl yarar sağladığını gözler önüne koyuyor.

AK Parti sosyal medya hesabındaki mesajında, "Güven ve istikrar için doğru zaman, Türkiye Yüzyılı için doğru adam." ifadelerini de kullanıyor.

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