İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı

IHA 14 Nisan 2020 Salı 17:13 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:13

Koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanırken, vatandaşların ihbarları da değerlendiriliyor. Bu kapsamda İstanbul’dan Van’a gelen bir otobüste koronavirüs testleri pozitif olan 4 yolcunun bulunduğu ihbarı üzerine Van Valiliği harekete geçti. Valiliğe ulaşan ihbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in bilgi vermesi üzerine otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. Erzincan il sınırları içerisinde polis tarafından durdurulan otobüsten uzman ekipler tarafından indirilen ve koronavirüs testleri pozitif olan 4 vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Koronavirüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi.

Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yoluna devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van’a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van’da ikamet eden diğer 8 vatandaş ise tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılıp karantinaya alındı.

Bu arada Van’da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evinde gözetim altında tutulanların sayısı da 20 bini aştı.

Öte yandan, Çaldıran ilçesi Hanköy Mahallesi’nden sonra Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi’nin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantina da sonlandırıldı.