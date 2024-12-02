Olay, Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. (22) tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Adreste bulunan ekipler olay yerine takviye ekip çağırırken, durumu da sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

EVE GİREN POLİS, ŞÜPHELİ İLE EVDE TUTTUĞU ÇOCUĞU YARALI BULDU

Bu sırada olay yerine gelen takviye polisler sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi. Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan M.Ö ile adreste tuttuğu İ.S.Y.'yi (14) yaralı halde buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile evde tutulan İ.S.Y.'ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Tedavileri süren şüpheli ile çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS DETAYLI İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve sokakta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan polis, güvenlik kamera görüntülerini de inceleme altına aldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada daire içinde alıkonulan İ.S.Y. ile polise ihbara giden Y.K.O. isimli çocuğun, Sultangazi'den plakası alınamayan bir otomobil ile Esenyurt'a getirildiği, otomobilin kaza yapması dolayısı ile kaçmayı başaran Y.K.O.'nun durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

EMNİYETTEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Esenyurt'ta meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 01.12.2024 tarihinde Esenyurt İlçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir adreste cinsel istismar şüphelisi bir kişinin bulunduğu tespit edilmiştir. Kişinin yakalanması amacıyla adrese geçildiğinde, şüpheli M.Ö.(22) isimli kişi tarafından görevli polislere ateş açılmış, N.Y. isimli polis memuru açılan ateş sonucu yaralanmış, yaralı olarak hastaneye intikali sağlanmış, özel harekat unsurlarınca M.Ö. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik adrese operasyon gerçekleştirilmiştir. Özel harekat unsurlarınca adrese girildiği esnada, İ.S.Y.(14) isimli erkek çocuğun kafasına şüpheli kişi tarafından ateş edilerek çocuk yaralanmış, ardından şüpheli kişi kendi kafasına da ateş ederek intihara teşebbüs etmiş, görevlilerce durum kontrol altına alınarak şüpheli kişi ile erkek çocuğun hastaneye intikali sağlanmış, hayati tehlikelerinin devam ettiği anlaşılmıştır. Şüpheli M.Ö. isimli kişinin kayıtları incelendiğinde, 1 adet ruh ve sinir hastalıkları hastane kaydı olduğu tespit edilmiş, adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.