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İHH 10 bin deve için harekete geçti! Etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtabiliriz

İHH Avustralya'da katledilecek develer için Avustralya hükümetine alternatif bir yol sundu. İHH 'Kesip etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtabiliriz' dedi.

09.01.2020  19:09 - Güncelleme: 09.01.2020  19:14

Avustralya'da su sıkıntısı çeken halkın içme sularını develerin istila ettiği gerekçesiyle binlerce deve helikopterlerden ateş edilerek itlaf edileceği bildirilmesinin ardından İHH harekete geçti.

Türkiye'nin önde gelen STK'larından olan İHH, bu katliamı durdurmak için develer itlaf edileceğine kesilip etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına öncülük edeceklerini vurguladı.

İHH Başkan Yardımcısı Serkan Nergis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İHH olarak Avusturalya’daki arkadaşlarla irtibata geçerek çok su tükettikleri gerekçesiyle helikopterden ateş edilerek katledilecek develer için ne yapabiliriz araştırmasını yapıyoruz. Mesela develer kesilip etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir... Umarım bi sonuç alabiliriz.." dedi.


Avustralya 10 bin yabani deveyi itlaf edecek

Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin helikopterlerden ateş edilerek itlaf edileceği bildirildi.

APY yetkililerinden Marita Baker, The Australian gazetesine yaptığı açıklamada, "Sıcağa ve rahatsızlık verici koşullara hapsolmuş durumdayız. İyi hissetmiyoruz, çünkü develer geliyor ve çitleri aşarak evlerin etrafında dolanıyor, klimaların bile suyunu içmeye çalışıyor." dedi.

Bölgede artan yabani deve nüfusunu kontrol altına almak için yarın başlayacak ve 5 gün sürmesi beklenen itlaf operasyonunda, keskin nişancılar helikopterlerden ateş ederek 10 bin civarındaki hayvanı itlaf edecek.

Güney Avustralya Çevre ve Su Departmanı (DEW) tarafından, yaklaşık 10 bin yabani devenin bölgedeki tanklar ve musluklar dahil su kaynaklarına akın ettiği tahmininde bulunuldu.

DEW sözcüsü, binlerce devenin altyapıda büyük hasara yol açtığını, aileler ve yerleşim yerleri için de tehlike arz ettiğini söyledi.

Develerin bazılarının susuzluktan öldüğünü ya da su kaynaklarına erişmek için birbirini ezdiğini aktaran sözcü, "Bazı durumlarda hayvan leşleri, önemli su kaynaklarını ve kültürel alanları kirletiyor." dedi.

Avustralya'da yabani deve sayısının 1,2 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

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