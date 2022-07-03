İHH 100 bin çocuğa bayram sevinci yaşatacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vekaletini aldığı kurbanları Türkiye dahil 60 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan İHH, yetimler ve ihtiyaç sahibi çocuklar için de çalışmalar yürütüyor.

Çocukların bayrama yeni elbiselerle daha mutlu bir şekilde girmeleri için uzun yıllardır bayramlık projeleri yürüten İHH, bu yıl da bağışçıların destekleriyle 100 bin çocuğa bayramlık hediye etmeyi hedefliyor.

İHH tarafından geçen yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye ile birlikte 20 ülkede 61 bin 836 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

Ayrıca İHH, 50 ülkede ve Türkiye'nin 78 şehrinde 133 bini aşkın yetim çocuğu sponsorluk sistemiyle her ay düzenli olarak destekliyor. Her yıl 120 ülkede ise 1 milyondan fazla yetim çocuğa dönemsel yardımlar ulaştırılıyor.

İHH'nın bayramlık projesi ile yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, 300 lira karşılığında bir yetimin bayramlığını karşılayabilmek için vakfın internet sitesinden bilgi alabiliyor.