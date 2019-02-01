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İHH Afrin’e insani yardım yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrin ilçe merkezi ve köylerindeki bin 500 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

  • AA
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrin ilçe merkezi ve köylerindeki bin 500 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.
 
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğini sürdürdüklerini belirtti.
 
Yardım çalışmalarının Afrin genelinde sürdüğünü vurgulayan Tosun, Afrin bölgesinde yetim, dul ve ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere, sivillerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.
 
Tosun, yardımlardan Afrin ilçe merkezi ile Deyr Ballut, Muhammediyye, Dükkan ve Nısriyye köylerindeki ailelerin faydalandığını aktardı.
 

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