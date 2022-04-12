İHH ekipleri Sierra Leone'deki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

İHH tarafından hayırsever vatandaşların yaptığı yardımlarla hazırlanan ramazan kumanya paketleri, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un yanı sıra Wellington, Waterloo ve Moyanba bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ramazan ayı çalışmaları kapsamında hazırlanan 500 paket, gönüllüler tarafından daha önce belirlenen yetim ve mazlumlara verildi.

Başkente 120 kilometre uzakta olan ancak zorlu koşullar nedeniyle 4 saatte ulaşılabilen Moyanba bölgesindeki Mabongse köyüne giden ekipleri gören yöre halkı, büyük mutluluk yaşadı.

İHH'nın Sierra Leone'ye gelen ekip sorumlusu Özgür Kaçmaz, ramazan ayı dolayısıyla hazırladıkları kumanya dağıtımını tamamladıklarını kaydetti.

Paketlerin dağıtımını gönüllülerle yaptıklarına değinen Kaçmaz, bağışçılara teşekkür etti.