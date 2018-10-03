İHH, Endonezya’daki depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor

Deprem bölgesinde yürüttükleri yardım çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan İHH Medya ve Basın Sorumlusu Derda Şanalmış, deprem bölgesine ulaştıkları günden bu yana 3 bin kişinin faydalanacağı şekilde gıda, sağlık ve hijyen paketi dağıtımı yaptıklarını bildirdi.

Bölgede şu ana kadar depremde bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Şanalmış, "Kamplarda 60 bine yakın kişi yaşıyor. Faaliyet ve çalışmalarımızı hem kamplarda devam ettiriyoruz hem de diğer bölgelerde ulaşabildiğimiz insanlara yardım paketlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki insanların özellikle gıda barınma sağlık hijyen gibi alanlarda temel malzemelere ihtiyaçları bulunuyor." dedi.

Şanalmış, şu ana kadar Palu, Makassar ve Dongala bölgesinde faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Palu’da bulunan 300 depremzede Makassar bölgesine gönderildi. Oradaki ailelerin de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bölgede özellikle temiz su ihtiyacı hat safhada, elektrik kesintisinin olması sebebiyle temiz su çıkarılması noktasında insanlar zorluk yaşıyor. İHH olarak, insanların temiz su ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmalarını aynı şekilde devam ettireceklerini vurgulayan Şanalmış, "Özellikle yakıt konusunda çok büyük sıkıntılar var. Özellikle depremin yaşandığı bölgelerde. İnsanlar benzinliklerde araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturmuş durumda. Bazı yerlerde elektrik ihtiyaçları jeneratör vesilesiyle sağlanıyor. Tabi bu jeneratörlerin çalışması için de benzin gerekiyor. Buraya gelirken uçak bileti bulma ve karayolu ile gelmede sıkıntılar yaşanıyor. Diğer yardım kuruluşları da ulaşım noktasında sorun yaşıyor." diye konuştu.

Sanalmış, yardım paketi dağıtımı sırasında yol üzerinde insanların yardım talebinde bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada durum bu şekilde. Buradan yardımseverlere ve gönüllülerimize Endonezya’daki kardeşlerimize yardım etmelerini tekrar hatırlatıyoruz."

Öte yandan İHH, ilk etapta 2 bin kişiye acil yardım malzemesi ulaştırıldığını ve aynı zamanda Türkiye’den bölgeye ulaşan ilk yardım kuruluşu olduklarını açıklamıştı.

Sulawesi Adası'ndaki deprem

Deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 407'ye yükseldiğini ve şu ana kadar 519 cesedin defnedildiğini belirten Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 100’ün üzerinde kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar ise depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.