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İHH, Kırgızistan'da yetim çocuklara gıda, kırtasiye ve kışlık hediye paketi dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 'Büsbüyük İyilikler' sloganıyla yetim çocuklara gıda, kırtasiye ve kışlık hediye paketleri dağıttı.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
İHH, Kırgızistan'da yetim çocuklara gıda, kırtasiye ve kışlık hediye paketi dağıttı
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İHH ve İnsanlığa Yardım Vakfı tarafından Miras Özel Eğitim Merkezi'nde "Yetim Dayanışma Günleri" adı altında etkinlik düzenledi.

Programa davet edilen 170 yetim çocuğa gıda, kırtasiye ve kışlık hediye paketleri dağıtıldı, adak ve akika kesimleri gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk ve Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadır da katıldı.

Öte yandan, 823 yetim çocuğa sponsorluk ödemelerinin dağıtılmasına başlandı.

Kırgızistan'ın genelinde muhtaç kesimlere yönelik eğitim, ibadet ve çeşitli yardım projelerini yürüten İHH görevlileri ve gönüllüleri, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek gıda ve kışlık hediye paketleri dağıtıyor.

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