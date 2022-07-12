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İHH, Kurban Bayramı'nda Güney Afrikalı ve Esvatinili Müslümanların yüzünü güldürdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Esvatini Krallığı'nda ihtiyaç sahibi Müslüman ailelere kurban eti dağıttı.

AA12 Temmuz 2022 Salı 23:11 - Güncelleme:
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Dünya genelinde 62 bin büyük ve küçükbaş kurban hissesini ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştıran İHH, Kurban Bayramı faaliyeti kapsamında Güney Afrika ve Esvatini'de toplam 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan kesti.

İHH Güney Afrika Temsilcisi Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 1800 aileye, Hectorspruit bölgesinde 1000 aileye et dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Yemelek, Esvatini'de de 800 aileye et dağıtıklarını ifade etti.

İHH gönüllüleri, Johannesburg kentinin Soweto ilçesindeki kurban eti dağıtımında çocuklara şeker ve balon hediye etti.

  • İnsani Yardım Vakfı
  • İnsan Hak ve Hürriyetleri

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