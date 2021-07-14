İHH Kurban ekipleri yola çıktı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:36 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:36

1993 yılında bir grup hayırseverin çalışmalarıyla Türkiye'de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Vakfı, 29 yıldır gerçekleştirdiği çalışmalarla her yıl onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor. "Kurbanla Hatırla" sloganının belirlendiği çalışma kapsamında İHH, Türkiye ile birlikte 65 ülkede Kurban organizasyonu gerçekleştirecek. 1200 TL olarak belirlenen Kurban çalışmalarında yetim çocuklar da unutulmayacak; bayramlık kıyafet hediyeleriyle mutlu edilecek.



"TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"



Hazırlıklarını tamamlayan İHH ekipleri, vakfın genel merkezinden dünyanın dört bir yanına dağılmak üzere yola çıktı. Ekipleri uğurlama programında Kurban organizasyonuna dair açıklamalarda bulunan İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Kurban çalışmasıyla birlikte sadece et götürmeyi hedeflemediklerini, mağdur ve muhtaçların tüm ihtiyaçlarına yönelik yeni çalışmaların temellerini attıklarını ifade etti. 29 yıldır vakıf merkezinden mağdur ve mazlum coğrafyalara ekipler gönderdiklerini hatırlatan Aynacı, "Yıllardır, Kurban vesilesiyle kardeşlik duygularının hatırlanmasına vesile olduk, yine bu çalışmalar için ekiplerimiz yola çıkıyor" dedi. Aynacı, şunları söyledi:

"İçerisinde personellerimiz, gönüllülerimiz, gazeteciler ve bağışçılarımızın bulunduğu toplamda 129 kişilik ekibimiz 65 ülkeye gidecekler. Tüm hazırlıklarımız tamam. Ekiplerimiz Afrika'nın doğusundan batısına, Asya'nın güneyinden kuzeyine, Orta Asya'daki steplerden Balkanlardaki şehirlere kadar birçok bölgede çalışmaları yürütecekler. Bu sayede hem o bölgelerdeki ihtiyaçlara binaen su kuyuları, katarakt ameliyatları, okullar, sağlık ocakları ve diğer farklı projeleri de hayata geçirmiş olacağız. Ve yine bununla beraber ekiplerimiz Yemen'de, Arakan mülteci kamplarında, farklı coğrafyalarda, kriz bölgelerinde, savaş alanlarında yaşayan kardeşlerimize de ulaşarak onların yanında olduğumuzu, onlarla beraber olduğumuzu ve onları hatırladığımızı bir daha onlara göstermiş olacağız."

"SADECE BAYRAMDA DEĞİL"



İHH Kafkasya Masası'ndan Muhammed Hamza Nedimoğlu, yurt dışına gideceklerden bir tanesi. Azerbaycan'da kendilerinin yolunu gözleyen mağdurlara ulaşmak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Hamza Nedimoğlu, sadece bayramda değil yılın diğer aylarında da mağdur ve mazlumlara ulaşmanın yollarını aradıklarını söyledi. Kurbanın yanı sıra yetimler için de hem bayramlık kıyafet dağıtımı hem de sosyal etkinlikler yapacaklarının altını çizen Nedimoğlu, hayırseverlere şimdiden teşekkürlerini bildirdi.

"UZUN BİR YOLCULUK BİZİ BEKLİYOR"

Vakfın Kurban çalışmalarını gerçekleştirmek üzere yola çıkan bir diğer isim ise İHH Dış İlişkiler Masası'ndan Emre Çoban. Emre Çoban, hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak üzere Kamerun'a gidecek ekibin bir parçası. Kurban Bayramının 3 günü akşamına kadar hayır sahiplerinin emanetlerini muhtaç ailelere ulaştıracaklarını açıklayan Çoban, elektriğin olmadığı bölgelerde çalışma yapacaklarını belirtti. Çoban, "Heyecanlıyız, Kurbanla birlikte yeni projelerin fizibilite çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor" dedi.

KURBAN ULAŞTIRMAK İÇİN



Hayırseverler, bağışlarını, İHH merkezlerine giderek elden, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak yapabilecek.