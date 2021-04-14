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  • İHH ramazan boyunca Sudan'daki 20 binden fazla kişiye yardımda bulunacak
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İHH ramazan boyunca Sudan'daki 20 binden fazla kişiye yardımda bulunacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan boyunca Sudan'daki 20 binden fazla kişiye yardımda bulunacak. İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, 'Yardımlarımız ramazan boyunca devam edecek.' dedi.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 10:48 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:48
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İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, AA muhabirine, "Ramazan'da Umut Var" sloganıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bahci, ilk etapta Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Hattab Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi 127 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkiye dahil 50 ülkede faaliyet yürüttüklerini ifade eden Bahci, şunları kaydetti:

"Sudan'da yaklaşık 3 bin kişiye iftarlık dağıtımlarımız olacak. 2 bin 100 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz, 1000 yetimi giydireceğiz.

Hartum'un dışında Beyaz Nil ve Kızıldeniz eyaletinde çalışmalarımız olacak. Sudan genelinde yapacağımız yardımlardan yaklaşık 20 bin kişi istifade edecek. Yardımlarımız ramazan boyunca devam edecek."

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