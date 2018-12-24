İHH'dan Balkanlar'da 1500 aileye kışlık yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) "Sıcacık Bir İyilik" kampanyası kapsamında, Balkan ülkelerinden Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'ın Preşova bölgesinde yaşayan 1500 aileye kışlık yakacak ve giysi yardımında bulundu.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış boyunca devam edecek kampanya kapsamında Balkan ülkelerinde 1500 mağdur ve gazi aileye 2 ila 3 metreküp odun dağıtımının yanı sıra yetim ve fakir çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapıldığını aktardı.

Atalay, kampanya kapsamında hafta sonu Kosova'nın başkenti Priştine ile güneybatısındaki Prizren şehrinde 150 gazi, yetim ve mağdur aileye kışlık odun yardımı yaptıklarını da söyledi.