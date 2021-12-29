İHH'dan Endonezya'ya yardım eli

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:03 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:03

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'ta Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda yaşanan volkanik patlamada 48 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki 11 köyün etkilendiği patlamada 3 bine yakın ev kullanılamaz hale geldi ve tarım alanları zarar gördü. 10 bin bölge sakini, eyaletin farklı bölgelerine tahliye edildi.

Barınma alanlarına, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyulan bölge için harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, patlamadan etkilenen bölge sakinlerine yönelik acil yardım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, Doğu Cava'da 1275 kişinin istifade ettiği gıda dağıtımları yapıldı.

İHH ekipleri, bölgedeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

Hayırseverler, yanardağ patlamasından etkilenen Endonezyalılara İHH'nın internet sitesinden bilgi alarak yardımda bulunabiliyor.

