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İHH’dan Tel Abyad ve Rasulayn’da 2 bin aileye yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezi ile kırsallarındaki 2 bin aileye insani yardımda bulundu.

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Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde yaşayan 2 bin aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, battaniye, hijyen paketi, ekmek ve çocuk paketi ulaştırıldı.
 
 
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.
 
 
Tosun, ‘‘Bu bölgelerde yaşayan sivillerin gıda, hijyen kolisi, battaniye ve çocuk paketi gibi malzemelere ihtiyaçları vardı. Bizde İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu malzemeleri bölge halkına ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 2 binin üzerinde aile faydalandı. Çalışmalarımız devam edecektir.’’ dedi.
 

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