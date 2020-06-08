İHH'dan Yemen'e Kovid-19'dan koruyucu ekipman yardımı

AA 08 Haziran 2020 Pazartesi 23:42 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 23:42

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, İHH Marib Valiliği'ndeki Halk Sağlığı Ofisi'ne Kovid-19 için tahsis edilen karantina merkezlerinde çalışanlar için koruyucu kıyafet, maske, dezenfektan ve atık kutuları teslim etti.

Bir milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan Marib kenti, Kovid-19 ile mücadelede tıbbi malzeme ve vakaların tespiti için gerekli testler konusunda sıkıntı yaşıyor.

Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 112, vaka sayısı 484 ve iyileşenlerin sayısının 23 olduğu açıklanmıştı.