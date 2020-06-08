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İHH'dan Yemen'e Kovid-19'dan koruyucu ekipman yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Marib'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tahsis edilen karantina merkezlerinde çalışanlar için korunma ekipmanları yardımı yaptı.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 23:42 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 23:42
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Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, İHH Marib Valiliği'ndeki Halk Sağlığı Ofisi'ne Kovid-19 için tahsis edilen karantina merkezlerinde çalışanlar için koruyucu kıyafet, maske, dezenfektan ve atık kutuları teslim etti.

Bir milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan Marib kenti, Kovid-19 ile mücadelede tıbbi malzeme ve vakaların tespiti için gerekli testler konusunda sıkıntı yaşıyor.

Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 112, vaka sayısı 484 ve iyileşenlerin sayısının 23 olduğu açıklanmıştı.

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