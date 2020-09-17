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İHH'den Afrin'de sığınmacı kamplarında yaşayan 250 aileye halı ve battaniye yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan 250 aileye halı ve battaniye ulaştırıldı. Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanların ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geldiğini ifade eden Tahiroğlu, her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısı ile ihtiyaçların artığını kaydetti.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:54
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Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kamplarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanların ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geldiğini ifade eden Tahiroğlu, her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısı ile ihtiyaçların artığını kaydetti.

Kamplarda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarına daha da yoğunlaştıklarını belirten Tahiroğlu, "Afrin'deki kamplarda yaşayan 250 aileye halı ve battaniye yardımı yapıldı. Geçtiğimiz yıl İdlib'den Afrin'e göç ederek buradaki kamplara sığınan Suriyeli ailelere destek olmayı sürdürüyoruz. Gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışmalarımız devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

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