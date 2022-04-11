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İHH'den Afrin'e yardım eli

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki 8 bin 500 kişiye ramazan kumanya paketi ulaştırıldı. İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, bu yıl ramazan çalışmalarını 'Ramazan'ı Yaşat' sloganıyla sürdürdüklerini belirtti.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:16
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İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yazılı açıklamasında, bu yıl ramazan çalışmalarını "Ramazan'ı Yaşat" sloganıyla sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'de ramazan faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini bildiren Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl Suriye halkı savaşın içindeki 12'nci ramazanını geçiriyor. Biz de mevcut durumun başladığı ilk andan bu yana olduğu gibi yine savaş mağduru sivilleri bu ramazanda da yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda ramazanın ilk haftasında Afrin ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 8 bin 500 sivile ramazan kumanya paketi ulaştırdık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi ailelerin ihtiyaç duyduğu gıda malzemeleri yer alıyor."

Tahiroğlu, yardımların ulaştırılmasına vesile olan hayırseverlere teşekkür etti.

  • İnsan Hak ve Hürriyetleri
  • ramazan yardımı
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