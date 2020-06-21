İHH'nin ''Mazluma Çatı Olalım'' kampanyasına destek

AA 21 Haziran 2020 Pazar 19:57 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 19:57

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, hayırseverlerin nakdi ve ayni bağışları ile briket ev çalışmasının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin birçok ilinden briket bağışı geldiğini ifade eden Tosun, kampanyayı duyurdukları andan itibaren Suriye içerisindeki çalışmalara yoğun destek geldiğini belirtti.

Suriye’ye gönderilen briketlerin evlerin yapımında kullanıldığını anlatan Tosun, ''Briketler Adana, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde ve Isparta’daki insani yardım derneklerimiz tarafından Suriye’ye gönderildi. Suriye’ye gelen 490 bin briket, 700 evin yapımında kullanıldı. Yani 700 aileye yuva oldu. Briket ev projemiz kapsamında 5 bini aşkın evin inşa çalışmalarını tamamladık.'' dedi.