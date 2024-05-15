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İhracatçılara ''yeşil dönüşüm'' desteği! Ticaret Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yapan firmalara sağlanan 'Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
İhracatçılara ''yeşil dönüşüm'' desteği! Ticaret Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor
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İklim değişikliğinin nedenleri ve nasıl önlenebileceği konusunda dünya çapında farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 15 Mayıs, "Dünya İklim Günü" olarak kutlanırken, söz konusu günde iklim krizini önlemek için atılması gereken adımlara odaklanılıyor.

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Paris Anlaşması'nı 2016'da imzalarken, söz konusu anlaşma 2021'de onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu süreçte, Türkiye'nin 2053 karbon nötr hedefi ortaya konuldu.

Öte yandan 2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında ilk karbon nötr kıta olma hedefini ortaya koyan AB, son dönemde bu amaçla çalışmalarına hız verdi.

AB ülkeleri, yüzde 41 payla Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda bulunurken, Ticaret Bakanlığı bu durumun korunması ve güçlendirilmesi için ihracatçı firmalara "yeşil dönüşüm" amacıyla bazı destekler sağlıyor.

Demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve en fazla etkilenen sektörler olacağı öngörülüyor. Bu sektörlerin 2023'te Avrupa'ya ihracatı, AB'ye gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 34'ünü oluşturuyor.

- GENELGE İLE İHRACATÇILARIN GÜÇLENDİRİLMELERİ SAĞLANACAK

Ticaret Bakanlığı, ülkenin ihracatının bu dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına, firmaların konuya ilişkin farkındalığının artırılması ve sürece ilişkin yol haritasının oluşturulması için çalışmalara başlamıştı. Bu nedenle kapsamlı bir destek sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle şubat ayında "Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği"ni başlatmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren destekle projenin hedefleri doğrultusunda, ihracat yapan firmaların aldığı danışmanlık hizmeti giderlerinin, 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon liraya kadar mevcut destek imkanları çerçevesinde Bakanlık tarafından destekleneceği duyurulmuştu.

Ticaret Bakanlığı bu desteğin uygulanmasına yönelik genelge için çalışmalarını sürdürüyor. Genelgeyle firmaların mevcut durumlarının analizinden başlayarak Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda güçlendirilmelerini sağlayacak bir program tasarlanıyor.

Bu kapsamda tespit edilen ihtiyaçların doğru yöntem ve finansman kaynaklarıyla giderilmesi hedefleniyor. Başvuru kriterleri, danışmanlık mekanizmasının etkin işleyişine ilişkin hususlar, genelge ile detaylandırılacak.

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