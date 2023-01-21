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İhtiyaç sahipleri için dağıtılan kömürleri satarken suçüstü yakalanan güvenlik görevlisi tutuklandı

Eskişehir'de ihtiyaç sahibi ailelere dağılan kömürleri el altından satarken suçüstü yakalanan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
İhtiyaç sahipleri için dağıtılan kömürleri satarken suçüstü yakalanan güvenlik görevlisi tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından yardıma muhtaç ailelere dağıtılması amacıyla bir depoda muhafaza edilen kömürler, özel güvenlik görevlisi tarafından vatandaşlara satıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde görevli özel güvenlik görevlisi Tayfun B.'nin, depoda muhafaza edilen kömürleri sattığı bilgisinin alınması üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

bir vatandaşın çuvalı 40 TL'den satın aldığı 50 çuval kömür kamyonete yüklü halde ele geçirildi. Yardım amaçlı dağıtılan ve üzerinde 'Satılamaz' ibaresi olan kömür dolu çuvalları bir süredir sattığı tespit edilen deponun özel güvenlik görevlisi Tayfun B., Emek Mahallesi'ndeki ikametine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Görevini kötüye kullanarak devlet malını satan özel güvenlik görevlisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel güvenlik görevlisi Tayfun B.'nin ne kadar kömür sattığının tespit edilmesi amacıyla geçmişe yönelik stok kontrol incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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