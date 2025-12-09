II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nda jüri değerlendirmesi gerçekleşti

Türk müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek, nitelikli eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 68 bestekâr tarafından toplam 145 eser gönderildi.

Yarışmanın jüri üyeliğinde; YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu Müdiresi İlksen Kodal, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş yer aldı.

Program öncesinde basına açıklamalarda bulunan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, yarışmanın Türk müziğine ve çocukların erken yaşta sanatla buluşmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Erdoğan, yarışmanın geçen yıl TRT iş birliğiyle düzenlendiğini hatırlatarak, bu yıl ise organizasyonun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hayata geçirildiğini belirtti. Yarışmanın bu yıl başvuru sürecinin daha kısa tutulmasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Palet Türk Müziği İlkokulu'nun sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda kapsamlı bir kültür merkezi niteliği taşıdığını söyleyen Erdoğan, "Okulumuz; kayıt stüdyosu, enstrüman yapım atölyesi, konser salonu ve Türk Müziği Müzesi ile birlikte Türk müziğine çok yönlü hizmet eden bir yapıya sahip" dedi.

"ENSTRÜMANLARIN ÇOCUKLARIN ELLERİNE DAHA HIZLI ULAŞMASINA SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türk müziği usulleriyle bestelenmiş çocuk şarkılarının sayısının artmasına hizmet etmek istediklerini belirten Erdoğan, "Yakın zamanda Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışmamız da oldu. Dolayısıyla aslında erken yaşlardan itibaren Türk müziğinin tınılarına daha büyük aşinalık kazanılmasını, enstrümanların çocukların ellerine daha hızlı ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl Palet Türk Müziği İlkokuluna kabul edilen 24 üstün müzik yeteneğine sahip öğrencinin geleceğin müzik entelektüelleri ve üstatları olarak yetiştirilmesi için özel bir program uyguladıklarını söyleyen Erdoğan, okula yönelik ilginin artmasının da önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Okulumuz ne kadar tanınırsa, yetenekli çocukların buraya ulaşma ihtimali de o kadar artıyor. Bu yarışma sayesinde ortaya çıkacak nitelikli eserleri kamuoyuyla buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.