7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
  • Haberler
  • Güncel
  • II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın jüri değerlendirmesi yarın yapılacak
Güncel

II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın jüri değerlendirmesi yarın yapılacak

Palet Türk Müziği İlkokulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın jüri değerlendirmesi 8 Aralık Pazartesi günü Palet Türk Müziği İlkokulunda gerçekleştirilecektir.

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 14:43 - Güncelleme:
II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın jüri değerlendirmesi yarın yapılacak
Türk Müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek, nitelikli eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu yarışmanın jüri üyeleri; YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu Müdiresi İlksen Kodal, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş olacaktır.

68 bestekâr tarafından gönderilen 145 bestenin değerlendirileceği bu süreç, Türk müziği çocuk şarkıları alanında nitelikli eser üretimini destekleme hedefiyle büyük önem taşımaktadır.

