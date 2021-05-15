İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü toplanacak

DHA 15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:28 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:32

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı video konferans formatında düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir" denildi.

