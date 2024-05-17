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İİT'de Emine Erdoğan'a övgü... Bize ilham kaynağı oldu

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nda konuşmacılar, onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Tinubu, tıbbi bitkiler üzerine yaptığı çalışmalarda Emine Erdoğan'ın kendisine ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

IHA17 Mayıs 2024 Cuma 18:48 - Güncelleme:
İİT'de Emine Erdoğan'a övgü... Bize ilham kaynağı oldu
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Uluslararası Atom Enerjisi (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Remi Tinubu ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio gibi isimlerin katıldığı programda, Afrika ülkelerinde kanserle mücadelenin önemine dikkat çekildi. Programda konuşmacılar arasında yer alan İİT Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmad Kawesa Sengendo, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, bugünkü oturumda onur konuğu olarak katılımcılara hitap eden Emine Erdoğan'dan övgüyle söz etti.

"VARLIĞINIZ BU GİRİŞİMİ DESTEKLEDİĞİNİZİN GÖSTERGESİDİR"

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Sengendo, Emine Erdoğan'ın 2016'da İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 13. Zirvesi çerçevesinde organize edilen ilk özel oturum ile herkese örnek olduğunu vurguladı. Sengendo, "Ayrıca bu değerli girişimi desteklediğiniz için size en içten teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak isterim. Varlığınız bu değerli girişimi desteklediğinizin bir göstergesidir. Varlığınız, Afrika üye devletlerinin halklarına daha sağlıklı bir gelecek sağlama konusundaki kararlılığımızın göstergesidir" dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Emine Erdoğan'a 2016'daki zirvede cumhurbaşkanları ve devlet başkanlarının eşlerini misafir ettiği için teşekkür etti. Emine Erdoğan'a Afrika kıtasına olan ilgi ve sevgisi için şükranlarını sunan Tinubu, "Sizi çok seviyoruz. Ankara'da Afrika Kültür Evi kurduğunuz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tinubu, "Buraya geldiniz ve bize kanserle mücadelede gıda, diyet ve çevresel faktörlerin çok ama çok önemli olduğunu ve Asya kültüründen birçok şey öğrenebileceğimizi gösterdiniz" ifadesini kullanarak, tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler üzerine yazdığı tez sırasında kendisine çeşitli bitkiler getiren Emine Erdoğan'a ayrıca teşekkür etti. Emine Erdoğan'ın Afrika Seyahatlerim kitabı ile Afrika'ya olan sevgisini "Afrika'nın yükselen güneş" olduğunu söyleyerek en içten şekilde gösterdiğini vurgulayan Tinubu, tıbbi bitkiler üzerine yaptığı çalışmalarda Emine Erdoğan'ın kendisine ilham kaynağı olduğunun altını çizdi. Tinubu, Emine Erdoğan'a programa katıldığı için en içten teşekkürlerini sundu.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ise, Emine Erdoğan'a "Kıymetli anne" diye hitap ederek, "(Emine Erdoğan'ı) Afrikalı first leydilerle bir araya geldiği için tebrik etmek istiyorum. Onun katılımıyla sadece Afrika'dan değil, dünyanın her yerinden destek aldığımızı görüyoruz" dedi.

Kanserle mücadelede UAEA'in desteğinin süreceğini aktaran Grossi de, "Halklarının başına gelenler konusunda eşsiz bir bakış açısına sahip olan ve bu konuda bize yardım eden first leydilere takdirlerimi iletmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Programa ev sahibi Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu'nun yanı sıra, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah-Barrow da katıldı.

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