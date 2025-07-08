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IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye taziye mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için taziye mesajı gönderdi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 21:07 - Güncelleme:
IKBY Başkanı Barzani'den Türkiye'ye taziye mesajı
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IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Barzani'nin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e hitaben dayanışma amacıyla gönderdiği imzalı mektupta, Türkiye'ye ve şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.

Barzani'nin mektubunda, şehit askerler için acıları paylaştığı ve yaralı askerlere acil şifalar temennisinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın hakim olması için iki taraf arasındaki işbirliğinin devam etmesine vurgu yaptığı da aktarıldı.

BAŞKONSOLOSLUĞA TAZİYE ZİYARETİ

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından yapılan paylaşımda da IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf'un şehit askerler için Başkonsolosluğa taziye ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

Paylaşımda, "Milletimizi derinden etkileyen her konuda hassasiyet ve duyarlılık gösteren Sayın Bakan'a gönülden ve özel olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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