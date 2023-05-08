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IKBY ile Türkiye arasında yeni sınır kapısı! Törenle açılacak

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkiye ile arasında bu hafta içerisinde yeni bir sınır kapısının açılacağını açıkladı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
IKBY ile Türkiye arasında yeni sınır kapısı! Törenle açılacak
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan açıklamada, çalışmaları 1 yıldır devam eden IKBY ve Türkiye arasındaki yeni sınır kapısının bu hafta içerisinde açılacağı bildirildi. Açıklamada, yeni sınır kapısının Soran Bağımsız İdaresi'ne bağlı Mergasur ilçesinde yer alan Shirwan Mazin kasabasının yakınlarında olduğu belirtildi. Türkiye ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında açılacak olan Zeyit Sınır Kapısı'nın uluslararası bir sınır kapısı olacağı vurgulandı.

Soran Bağımsız İdaresi Başkanı Helgurd Şeyh Necip, Zeyit Sınır Kapısı'nın açılışının 2 ülke yetkililerinin katılacağı resmi bir törenle yapılacağını ifade ederek sınır kapısının ilk etapta turistler için, daha sonra da ticaret amaçlı açılacağını duyurdu.

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