IKBY'de sel felaketi: Baraj çöktü
Irak’ın büyük bir bölümünü günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde bir barajın çökmesine neden olurken, selde ölenlerin sayısının da 2'ye yükseldiği bildirildi.
- İHA
Irak’ta günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı su taşkını IKBY’nin Duhok iline bağlı Şeyhan ilçesinde bulunan ve 2014 yılında inşa edilen barajın çökmesine neden oldu.
Şeyhan Belediye Başkanı Halit Nemru yaptığı açıklamada Basfin köyü yakınlarındaki barajın kapasitesinden fazla su dolduğu için dün gece çöktüğünü belirtti.
IKBY’de ölü sayısı ikiye yükseldi
Dün Süleymaniye kentinde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun sel sularına kapılarak hayatını kaybetmesin ardından Kelar ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. İlçede bir çocuk ebeveynlerinin gözleri önünde sel sularına kapılarak can verdi.
Irak’ta geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve fırtınalarda, Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre 21 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralanmıştı.
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