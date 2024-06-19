İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2024 Çarşamba / 13 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5552
  • EURO
    35,0267
  • ALTIN
    2438.14
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Güncel

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 13:08 - Güncelleme:
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
ABONE OL

Alimpınar Mahallesi'nde Ö.A, A.A. ve B.A. ile Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ö.A, Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K. ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 20 yaşındaki Mehmet Karakoç ve 17 yaşındaki Abdulkadir Karakoç hayatını kaybetti.

Kardeş olduğu öğrenilen Mehmet ve Abdulkadir Karakoç'un cenazeleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, A.A. ve B.A'yı yakalayarak gözaltına aldı, kaçan Ö.A'nın da yakalanması için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.