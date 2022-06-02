İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2022 Perşembe / 3 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4703
  • EURO
    17,7049
  • ALTIN
    982.097
  • BIST100
    2583.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki aile arasında çıkan silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı
Güncel

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı. Kavgada hafif şekilde yaralanan diğer aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen ve çobanlık yapan iki aile arasında, Külçen köyü yakınlarındaki bir tarlada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Aydın D. (45) tabancayla vuruldu, babası H.D. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, H.D'yi ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kavgada hafif şekilde yaralanan diğer aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.