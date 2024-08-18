İki aile arasında husumet barış töreni ile son buldu

Olay, 22 Haziran'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Şükran Aba, boşanmak istediği Hakim Aba ile konuşmak için işlettiği bakkala gitti. Burada çift, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Şükran Aba, evlerine döndü. Peşinden giden Hakim Aba ile eşi arasında evde yeniden tartışma çıktı. Tartışma, aynı sokakta oturan ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki tabancayı çıkaran Hakim Aba, peş peşe eşi Şükran Aba ile kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınpederi Turgut Erat ve kayınvalidesi Leyla Aktay'a ateş etti. Aba, ardından evdeki 3 aylık bebeğini de alıp, anne ve babasıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, memleketleri Mardin'e götürülerek toprağa verildi.

HATAY'DA SAKLANDIKLARI EVE OPERASYON

Soruşturma kapsamında Aba ailesinin Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir adreste saklandıkları tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, Hakim Aba ile evdeki babası Şerif Aba ve annesi Azize Aba'yı gözaltına aldı. Aba'nın olaydan sonra yanına aldığı bebeği D.A. sevgi evlerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakim Aba ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba tutuklandı, annesi Azize Aba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından akraba olan Erat ve Aba aileleri arasında başlayan husumetin sonlanması için Mardin'in Derik ilçesinde Metina Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) ve kanaat önderleri devreye girdi. Oluşturulan barış heyeti, ailelerle konuştu. Görüşmelerin ardından aileler, husumeti sonlandırmayı kabul etti. Barış için Zeytinpınar Mahallesi'ndeki taziye evinde tören düzenlendi. Törene Metina aşireti lideri Şerif Temelli, Dernek Başkanı Aydın Pirinççioğlu, kurucu başkan Eshat Güngürür, aileler ve vatandaşlar katıldı. Vaiz Yusuf Durmaz'ın ettiği duanın ardından aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.

'BÖLGEDE KAN DAVALARI GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

Dernek Başkanı Aydın Pirinçioğlu, husumetin barışla sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Herkese teşekkür ediyoruz. Kanaat önderlerimizle beraber hemen müdahale ettik. Olayın büyümemesi için çok ciddi bir çalışma yaptık. Her iki aileye de teşekkür ediyoruz. İki aileyi bir araya getirmek bizim için çok mutluluk verici. Bu bölgede kan davaları görmek istemiyoruz. Bu bizi gerçekten üzüyor" dedi.

Derneği kurucu başkanı Eshat Güngürür ise 2 aydır her iki aile görüştüklerini belirterek, "Metina aşiretimizin lideri Şerif Temelli'nin girişimleriyle Allah razı olsun Erat ailesinin büyükleri bizi kırmadılar, 'Barışa evet' dediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu barış, bölgemize örnek olan bir barıştır. İnşallah bölgede var olan husumetler, bu barışı örnek alarak sonlanır" diye konuştu.