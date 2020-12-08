İki aile arasında kavga çıktı: 13 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8545 Sokak'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı.
Olayın ardından aile üyelerinin evlerinde arama yapan polis, terör örgütü PKK'ya ait 5 bez parçası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 565 tabanca ve tüfek fişeği ile 2 kasatura ele geçirdi.
Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.
Olay yerinde toplanan grupta bulunan 75 kişiye de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 236 bin 250 lira idari ceza kesildi.