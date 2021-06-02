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Güncel

İki aile arasında sokak ortasında bıçaklı silahlı kavga

İstanbul Avcılar'da, iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Av tüfeği ile ateş açılan kavgada biri kadın dört kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA02 Haziran 2021 Çarşamba 10:24 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 10:24
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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri, cadde üzerinde kavga etti. Taraflar, birbirlerine yumruk ve kesici aletlerle saldırmaya başladı. Kavganın taraflarından bir kişi, kamyonetinden aldığı av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada yoldan geçen ve olayla alakası olmayan bir kişiyle, kavgaya karışan biri kadın üç kişiye isabet etti. Yaralananları görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Öte yandan kavganın tarafı olan aile üyeleri kamyonete zarar vererek, camlarını kırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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