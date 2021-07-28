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İki araç çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de hafit ticari aracın karşı şeride geçip, otomobille araçla çarpıştığı kazada 2 sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:07
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Gelibolu'nun Cevizli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kaan Akyay (23) yönetimindeki 17 ZE 551 hafif ticari araç, Eceabat istikametinden Gelibolu'ya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Haif ticari araç Gelibolu'dan Eceabat'a doğru gelen Alper Çalışkan'ın (35) kullandığı 06 DN 3341 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Kaan Akyay ile otomobil sürücüsü Alper Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta bulunan Ş.T. ile otomobildeki H.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Savcılık incelemesi sonrası Kaan Akyay ile Alper Çalışkan'ın cenazeleri, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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