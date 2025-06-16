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İki araç çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü! Anne ve oğlu hayatını kaybetti!

Çanakkale'de iki aracın çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
İki araç çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü! Anne ve oğlu hayatını kaybetti!
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ezine'den Geyikli istikametine seyir halindeki Şaban Yılmaz'ın (41) kullandığı 17 ACU 684 plakalı ticari araç, Aladağ köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Erol Uysal (46) yönetimindeki 17 EY 439 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Erol Uysal ile yanında bulunan annesi Hatice Uysal hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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