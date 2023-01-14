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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 kişi yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 kişi yaralı
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Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağı yan yolunda meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Eyyüp K. idaresindeki 16 VL 892 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan A. yönetimindeki 59 YM 732 plakalı panelvan minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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