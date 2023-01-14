İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2023 Cumartesi / 22 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7875
  • EURO
    20,3681
  • ALTIN
    1159.98
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı
Güncel

İki araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı

İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 sürücü ağır yaralandı.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
İki araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı
ABONE OL

Kaza, İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana geldi. M.T (48) isimli vatandaşın kullandığı 35 TBD 25 plakalı tır, İzmir istikametinden Torbalı'ya doğru seyir halindeyken; kavşaktan dönmek isteyen S.U (42) isimli sürücünün kullandığı 35 D 8241 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanılan kazanın etkisiyle sürücü M.T. tırda sıkışırken; olay yerine gelen itfaiyelerin müdahalesiyle tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansların ilk müdahaleyi yapmasının ardından doğrudan Torbalı Devlet Hastanesine sevk edilen M.T ve S.U isim sürülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.