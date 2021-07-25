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Görüntüleri MSB paylaştı! Çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerimizi şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildi. İlk belirlemelere göre en az 7 terörist etkisiz hâle getirildi.

25 Temmuz 2021 Pazar 11:35 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:48
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

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