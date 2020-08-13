İki ay önce aldığı motosikletiyle Geçirdiği kazada öldü

IHA 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:59

Edinilen bilgiye göre kaza, Terkehalliler köyü mevkisinde yaşandı. 29 yaşındaki Fatih Tırpan, iki ay önce satın aldığı 74 AAK 768 plakalı motosikleti ile sayir halindeyken tali yoldan ana yola çıkan S.C. idaresindeki 74 BK 436 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Motosikletinden fırlayan Tırpan, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz genç, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tırpan’ın motosikletini iki ay önce satın aldığı öğrenilirken panelvan sürücüsü S.C. olayın ardından gözaltına alındı.