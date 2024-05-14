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Güncel

İki ayrı ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Kütahya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 11'i kamu personeli 21 şüpheli yakalandı.

AA/DHA14 Mayıs 2024 Salı 14:11 - Güncelleme:
İki ayrı ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir gizli tanığın teslim ettiği flaş bellekteki belgeden yola çıkarak FETÖ zanlılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

KÜTAHYA'DA FETÖ OPERASYONU; 11'İ KAMU PERSONELİ, 21 GÖZALTI

Kütahya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 11'i kamu personeli 21 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Kent merkezi ve ilçelerde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11'i kamu personeli, 21 şüpheli, örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

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