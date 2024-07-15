İki can gitti, 2 saatte çözdüler! İki kurum birbirini suçladı

İzmir'de sokakta elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili İZSU Kanal Daire Başkanı Barış Koç'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Bilirkişi raporunda, sokağa mazgal yerleştiren İZSU'nun yer altı kablolarına zarar verdiği belirtildi.

İzmir Konak'a bağlı Alsancak semtinde önceki gün yağmur sonrası yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'le (23) ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay'ın (44) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9'u İZSU, 20'si ise GDZ Elektrik çalışanı olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

CİNAYET BÜROYA SEVK

Gözaltı işlemi tamamlanan şüphelilerin başında İZSU Kanal Daire Başkanı Barış Koç, GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirilen şüpheliler, parmak izi alınmasından sonra Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. Bilirkişi heyeti ön raporunu da tamamladı. Kaçağın olduğu kablonun mazgalların altına doğru gittiği saptanırken; İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.

KORUYUCU BORU DA DEVRE DIŞI

Bilirkişi raporuna göre M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisi yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştı; yalıtımı zedelendi. Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda da kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi. Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği ve zarar gördüğü anlaşıldı.

DERİNLİĞİ 15 CM

Besleme devrelerine ait kabloların zemin yüzeyine göre gömülme derinlikleri de ölçüldü. Normalde sokaklarda 80 cm, koruyucu önlemler alındığında 60 cm derine gömülmesi gereken kabloların mazgalın kalınlığı kadar; yani 15 cm olduğu görüldü. Beyaz renkli drenaj borusunun da kabloları kapağa doğru yükselttiği tespit edildi. Ayrıca kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği belirlendi.

KABLOYU 50 SANTİM AŞAĞIYA ÇEKTİLER



İnfiale neden olan ölümlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve elektrik firması yetkilileri, sorunun çözülmesi için çalışma başlattı. Yer altındaki kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Kabloların üzeri kapatıldıktan sonra bölgeye tekrar elektrik verildi; yol trafiğe açıldı.

İKİ KURUM BİRBİRİNİ SUÇLADI



"MAZGALLARI GÖZLEMCİ EŞLİĞİNDE YERLEŞTİRDİK"



Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB), olay yerinde altyapı çalışması yapılmadığını öne sürdü. Büyükşehir Belediyesi sadece ocak ayında 3 yağmur suyu ızgarası yerleştirildiğini; işlemlerin ise GDZ Elektrik A.Ş.'den istenen gözlemci nezaretinde gerçekleştiğini bildirildi. Elektrik firmasının ise mazgalların yanındaki elektrik hattına bakım-onarım çalışması yaptığı; daha sonra şikâyetler geldiği iddia edildi. İBB, elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiğini de savundu.

"HABER BİLE VERMEDİLER KABLO YERİ DEĞİŞTİRİLDİ"



GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi de belediyeyi suçladı. 5 Ocak'ta elektrik şebekesinin üzerine kendilerine bilgi vermeden ve onay almadan üç yeni yağmur suyu ızgarası koyulduğu belirtildi. "Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. 13 Temmuz'da şebekeye zarar verildiği görülmüştür" denildi. GDZ Elektrik, yer altındaki kabloların konumunun da değiştirildiğini öne sürdü.

YAVRUMUZU GÖZ GÖRE GÖRE KAYBETTİK

Elektrik akımına kapılarak ölen Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi. Kızının tabutu başında dua eden kimya öğretmeni Ahmet Deniz, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Aile yakını İsmail Okan Güney, "Elektrik kaçağının olduğunu 5 yıl önce haber yapmışlar. 2 ay önce yine yağmurlu günde bir sokak köpeği ölmüş. Aslında bu olay, kendini göstere göstere gelmiş" diye konuştu.