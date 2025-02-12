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İki çocuğunu öldüren kadın gözetim altına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki çocuğunu öldürüp, bir çocuğunu ağır yaraladığı gerekçesiyle 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanan Serpil Altınok Dereci, mahkeme kararıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
İki çocuğunu öldüren kadın gözetim altına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereci'nin ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 74. maddesine göre, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözlem altına alınmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Dereci'nin, 3 hafta boyunca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Altınok Dereci, 10 Şubat'ta evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesmişti.

Çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Dereci, dün "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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