İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2021 Salı / 3 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5297
  • EURO
    8,9839
  • ALTIN
    418.716
  • BIST100
    1562.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki çocuğunun gözü önünde tartıştığı eşini bıçakla öldürdü, ardından intihar etti
Güncel

İki çocuğunun gözü önünde tartıştığı eşini bıçakla öldürdü, ardından intihar etti

Düzce'de çocuklarının yanında tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi intihar etti. Çocukların polis tarafından gözlem altına alındığı, çiftin 14 yaşındaki kızlarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.

AA16 Mart 2021 Salı 10:01 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 10:01
ABONE OL

Osmaniye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yaşayan Metin (58) ve Meliha A. (47) çifti sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da şahit olduğu tartışma sonrası Metin A, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini öldürdü.

Çocuklarının çığlıkları üzerine evin kapısına gelen komşularının kilitli olan kapıyı kırmaya çalıştıkları esnada Metin A, bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocukların polis tarafından gözlem altına alındığı, çiftin 14 yaşındaki kızlarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.